“Fragili” di Il Tre | ecco il testo della canzone di Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di lunedì 5 febbraio 2024) “”, ildi Il Tre a. Latà è proprio il tema centrale di questo brano, che resta in equilibrio tra pop e rap: «Ma siamocome la neve, come due crepe» recita il ritornello. L’artista sembra suggerire che ammettere i propri limiti di fronte agli altri sia l’unica... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.