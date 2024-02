FqChart – Sondaggi | male Forza Italia e tutti i centristi | il Pd torna a sfiorare il 20%

(Di lunedì 5 febbraio 2024)è la media aritmetica settimanale deisulle intenzioni di voto deglini in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla mediapubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa. Settimana dal 29/1 al 4/2/2024 *** FdI 28,7 (+0,2)%PD 19,6 (+0,4)%M5S 16,6 (-0,1)%Lega 8,4 (-0,3)%FI 7,3 (- 0,7)%Azione 3,7 (-0,3)%AVS 3,8 (+0,2)%IV 3 (-0,2)%+Eu 2,2 (-0,2)%Altri 6,7% Scrivevo la scorsa settimana dell’ambizione didi superare la Lega ed ecco arrivare daiuna piccola doccia fredda per il partito guidato da Antonio Tajani. In sette giorni FI arretra di quasi un punto percentuale assestandosi poco sopra il 7%, questo nonostante il generoso 9,3 che gli assegna Tecnè. La ...

