Foton Tunland G7 | il Made in China al test del pick-up

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Risale al 2005 l’intuizione, che si è in seguito rivelata lungimirante, di creare una sorta di porta d’accesso in Italia per l’auto cinese

Il nuovo Foton Tunland G7 si prepara a sbarcare in Italia. Si tratta del primo pick-up del brand cinese a essere importato sul mercato italiano, per mano di EMC, più comunemente nota come Eurasia ...Abbiamo visto da vicino il Foton Tunland G7: il pick-up cinese a trazione integrale offre molto (tranne Android Auto e Apple CarPlay) e costa poco.Il brand è cinese e lancia in Italia il Foton Tunland G7 un pick-up a doppia cabina attraverso la rete Eurasia Motor Company, la stessa che si è fatta le ossa con Great Wall, prima che la stessa EMC ...