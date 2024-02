Forse ai Savoia qualche cosetta la dobbiamo pure

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Certo è facile giudicare l’operato di un re dopo che non ha mai regnato, inchiodandolo alle sue più che discutibili imprese da privato individuo e poi estendendole sia teoricamente sull’immaginario mondo parallelo in cui l’Italia è ancora una monarchia (termine che i più accecati dall’ideologia, o dall’analfabetismo istituzionale, contrappongono a “democrazia”), sia storicamente risalendo per i rami della sua dinastia e tacciando tutti di essere personaggi da operetta. Fatto sta che ai-Carignanoalcune cosette. Carlo Alberto ha introdotto lo statuto, grazie al quale, tredici anni dopo, il regno d’Italia ha potuto essere fonato direttamente come monarchia costituzionale, senza vane attese; ha inoltre escogitato la mai troppo lodata lega doganale, una specie di Schengen interregionale che consentì la libera circolazione delle merci in ...