Formula 1 | Red Bull avvia indagine su Christian Horner per “comportamento inappropriato”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Una potenziale bomba sta scuotendo in queste ore il mondo della1. La Redha infatti annunciato di averto un’investigazione indipendente nei confronti del proprio team principalper quelli che vengono definiti “comportamenti inappropriati”. Stando a quanto riportato dagli olandesi di “Die Telegraaf”, il tutto sarebbe partito dalle lamentele di una persona interna al team che avrebbe esposto comportamenti “non richiesti” e non meglio precisati da parte di. Quest’ultimo avrebbe negato ogni accusa, ma l’azienda ha voluto comunquere un procedimento affidandosi a un legale esterno e indipendente. “Dopo che l’azienda è venuta a conoscenza di queste accuse – si legge nella nota riportata dalla stampa olandese – è stata ...

Secondo il sito tedesco F1Insider, Christian Horner, team principal della Red Bull sarebbe oggetto di una indagine interna da parte dello stesso team angloaustriaco per delle pesanti accuse ...E ciò segna un taglio netto in termini aerodinamici rispetto al passato. E quella filosofia delle pance Red Bull, come la Haas...Stando sempre all'immagine pubblicata sui social, una novità ...Una notizia bomba ha colpito la Formula 1: Christian Horner è stato accusato di comportamento inappropriato. Un'indagine indipendente sulle accuse è in corso su richiesta del suo team Red Bull Racing.