Formula 1 | per Mercedes Hamilton è una grossa perdita

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Indipendentemente da come andrà, perperdere, pilota di1, è davvero un colpo duro da digerire e parte già sconfitta nella stagione 2025 L’annuncio della collaborazione tra Ferrari e il pilota diperrappresenta una, con cui Toto Wolff già parte sconfitto. Non si fa che parlare di quanto Ferrari abbia da guadagnare con, ma guardiamo la situazione dalla prospettiva di. Nell’incontro con i media, Wolff ha parlato della situazione rivelando dettagli importanti. Innanzitutto la scelta di un contratto di breve durata è stata presa da entrambi, così da non limitare néné. Questo ...