Formula 1 nel caos | bufera su Horner | dure accuse

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Una nuova vicenda sconvolge la1.nei confronti di Christian, team principal della Red Bull. Il team ha aperto un’indagine.1 sotto shock per la vicenda che riguarda Christopher, team principal della Red Bull. Il tutto sarebbe partito da una indiscrezione lanciata da F1Insider e confermata da diversi media, tra cui il De Telegraaf, quotidiano olandese che segue da vicino le vicende del team campione del mondo per la presenza dell’idolo di casa Max Verstappen.al centro di una– Cityrumors.it – foto LapresseSecondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport,sarebbe stato accusato da una dipendente del team di comportamenti inopportuni. Dichiarazioni che hanno fatto scattare ...

Dacia ha chiuso l' anno commerciale 2023 con il saldo positivo, ma non è tempo di fermarsi. Il 2024 sarà ricco di novità, tra conferme e debutti ... (ilgiornale)

Lewis Hamilton alla Ferrari in coppia con Charles Leclerc. A circa 2 mesi dall’inizio del Mondiale 2024 di Formula 1, una voce scuote il circus e fa ... (ilfaroonline)

Quest'oggi, in mezzo a due presentazioni (Williams e Sauber Stake) e all'indagine che la Red Bull avrebbe indetto nei confronti di Christian Horner, si è svolta anche la F1 Commission. Due i temi all' ...Logan Sargeant vuole finalmente fare la sua svolta in Formula 1 nel 2024. L'americano è stato spesso criticato la scorsa stagione e il suo abitacolo è stato spesso scosso, ma finalmente ne ha di nuovo ...Stake F1 Team C44 - Nel corso della serata svizzera, tramite una diretta sui canali social della scuderia, Stake F1 (Sauber) ha presentato la nuova C44, vettura con cui Valtteri Bottas e Guanyu Zhou a ...