Formia | weekend di controlli nelle zone della movida

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5 febbraio 2024- Nel corsoserata del 3 e 4 febbraio 2024, su disposizione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, i militariCompagnia di, hanno eseguito un servizio di controllo del territorio straordinario finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo ai delitti contro il patrimonio ed al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Numerose le pattuglie impiegate per il controllocircolazione stradale e soprattutto per prevenire la commissione di reati contro il patrimonio. Sono stati conseguiti i sottonotati risultati: identificate 131 persone, di cui 12 gravati da precedenti di polizia; controllati 55 autoveicoli; eseguite 4 ispezioni personali; controllati 4 esercizi pubblici; contestate 7 violazioni al Codice ...

Due giovanissimi bloccati e denunciati dai carabinieri. Avevano occultato negli zaini circa 50 euro di prodotti alimentari ...Febbraio non si prospetta un mese sereno per tutti i pendolari che sono soliti utilizzare i treni durante il weekend. Nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 febbraio, infatti, saranno avviati sulle ...Il servizio di controllo straordinario del territorio messo in atto dai carabinieri nel weekend appena trascorso del 27 e 28 gennaio 2024 ...