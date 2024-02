Formazioni ufficiali Roma-Cagliari | le scelte dei due allenatori

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Alle 20.45 andrà in scena l’ultima partita della 23esima giornata di Serie A. Ecco lediAlle 20.45 andrà in scena l’ultima partita della 23esima giornata di Serie A. Ecco ledi(4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini: Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: Daniele De Rossi.(3-5-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Obiert, Azzi; Nandez, Prati, Makoumbou; Lapadula, Petagna Allenatore.: Claudio Ranieri.

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per la gara dell'Olimpico tra Roma e Cagliari. De Rossi a caccia della terza vittoria su tre, conferma il suo 4-3-3. In difesa subito esordio da titolare per ...La Roma stasera gioca allo Stadio Olimpico contro il Cagliari. I giallorossi ospitano i sardi per la ventitreesima giornata di Serie A, chiudendo la giornata con il poticipo del lunedì sera.Il Cagliari è sia una delle due squadre, con l’Empoli, ad aver segnato meno gol (due per entrambe) nella mezzora centrale di gara (31’-60’), sia una delle due formazioni, con la Salernitana (14 ognuna ...