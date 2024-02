Fondi Gli studenti del Pacinotti e del Gobetti-De Libero protagonisti a Viareggio del Premio “Funari”

Fondi – “La cultura del Rispetto , delle regole e della dignità della persona , condizione indispensabile per una sana convivenza e per una società ... (temporeale.info)

L’appuntamento con la conferenza stampa di fine calciomercato invernale è servito a tracciare il bilancio del momento a tutto tondo. Sul campo, il Lecce è partito a mille e, nonostante una serie di ot ...Milano - “Simon Boccanegra”, in scena alla Scala fino al 24 febbraio, è l’opera di Genova, e se la nostra città fosse ricca come qualche secolo fa dovrebbe stare in repertorio, fissa, al Carlo Felice ...L’Università della Calabria ha conquistato il 39° Campionato nazionale di sci per dipendenti universitari a San Martino di Castrozza ...