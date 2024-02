Fondazione Angelo Vassallo | appello al Ministro dell’Interno contro la corruzione nel territorio del Parco Nazionale del Cilento

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il Presidente dellaDario: “La creazione di una sede distaccata della Dia a Vallo della Lucania è essenziale per contrastare l’evoluzione dellapolitica e l’abusivismo edilizio” “Le recenti notizie riguardanti le indagini in corso su individui che rappresentano territori coinvolti in accuse di, turbata libertà degli incarti, acquisti sospetti da parte di imprenditori nel settore delle strutture ricettive seguiti da accuse di riciclaggio, e l’aumento delle attività illegali legate all’abusivismo edilizio e al consumo illegale di suolo, in particolare neldelVallo di Diano Alburni, ci preoccupano profondamente. In considerazione di ciò, ci troviamo costretti a richiedere con ...