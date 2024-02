Folgor Calenzano in vetta Cubino vince in rimonta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Nel girone C continua l’alternanza al vertice della classifica. Lain casa in2-1 contro il Casale Fattoria e supera Cerbaia e Jolo, entrambe fermate sul pareggio. Avantaggio degli ospiti al 26’ con Colzi, poi comandano il gioco i locali in rete con con Carlini al 40’ e Ghelli al 93’. Finisce in parità 0-0 l’atteso derby Barberino Tavarnelle contro Cerbaia, fra due squadre che puntano in alto. La partita ha visto un grande equilibrio di valori in campo davanti a una bella cornice di pubblico, per una sfida molto sentita nei due paesi. Al termine ha prevalso la paura di perdere con squadre che non hanno voluto rischiare e poche occasioni da gol durante i due tempi per un giusto pareggio. Lo Jolo è stato fermato sull’1-1 casalingo dal Barberino di Mugello: ...