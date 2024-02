Flick vuole allenare il Barça | sta già imparando lo spagnolo Bild

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Sulla panchina della prossima stagione potrebbe esserci un allenatore tedesco. Larivela un indiscrezione interessante. Potrebbe essere Hansiil successore di Xavi. Al tecnico tedesco, fermo da quando ha lasciato la nazionale tedesca, è alla ricerca di una nuova esperienze e sarebbe entusiasta diilstudia già loScrive la: “Hansi, ex commissario tecnico della Germania, è uno dei nomi accostati al Barcellona per la prossima stagione. L’allenatore tedesco è attualmente senza squadra e vorrebbe prendere il posto di Xavi Hernández a fine stagione.sta cercando una nuova sfida in estate e sarebbe una buona scelta per luiil ...