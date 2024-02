Fiumicino | un incontro in aula consiliare per ricordare le vittime delle Foibe

L’eroe Italia no degli Australian Open Jannik Sinner è rientrato in Italia . Il 22enne, fresco vincitore della finale di Melbourne contro il russo ... (open.online)

“Tragedia ed esodo” il titolo dell’evento che venerdì 9 febbraio alle ore 17.30 si terrà nell’aula consiliare del Comune di Fiumicino in occasione del Giorno del Ricordo delle vittime delle Foibe e de ...Fiumicino, 2-02-2024. -AS Labruna, azienda all'avanguardia nell’organizzazione di network Sales & Service, anche quest’anno ha organizzato un evento esclusivo presso l’Hotel Tiber, riunendo i ...Stasera, dopo un incontro in Questura, annunceremo la data", ha detto Danilo ...come a voler dire che la politica estrema cavalcherà l'onda della protesta. Il presidio a Fiumicino In giornata una ...