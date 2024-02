Fiumicino | i piccoli alunni della Grassi alle prese con le “letture spaiate”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5 febbraio 2024 – Quante volte vi sarà capitato di tirare fuori dalla lavatrice un calzino rimasto orfano del suo compagno? Forse è stata proprio questa esperienza a ispirare Sabrina Flapp nell’ideazione“Giornata dei calzini spaiati“, l’ormai tradizionale ricorrenza del primo venerdì di febbraio. Per festeggiarla, aalcune classiscuola primaria dell’istituto comprensivo G.B.di via del Serbatoio si sono recate nella libreria Matrioska e hanno partecipato ad un laboratorio di””. I bambini hanno riflettuto sull’accettazionediversità, che non deve essere vista come un ostacolo, ma come una ricchezza, per far capire quanto ognuno di noi è unico. Un modo semplice e colorato per comprendere che ...