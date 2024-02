Fisco contro l’evasione | recuperati 31 miliardi di euro in un anno

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il 2023 segna un nuovo record di recupero delfiscale. Si parla di oltre 24di“tornati” nelle casse dello Stato grazie all’attività dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia Entrate-Riscossione, 4,5in più rispetto all’precedente (+22%). Somma che sale a oltre 31dise si considera anche l’attività svolta per conto di altri enti creditori (come Inps e Comuni). I dati sono stati riferiti dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, nella presentazione del bilancio di fronte al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e al viceministro Maurizio Leo. L’importo complessivo del recupero delle risorse “sommerse” supera dunque il valore dell’ultima Manovra (28di ...

È giunta l’approvazione del Garante per la Privacy e l’Agenzia delle Entrate può così utilizzare per otto anni i dati trasmessi al sistema TS. È ... (cityrumors)

Le indagini della Guardia di Finanza e gli accertamenti dell?Agenzia delle Entrate hanno già individuato miliardi di euro di falsi crediti per il ... (ilmessaggero)

Il Fisco potrebbe presto far ricorso ai social network per andare a caccia di evasori fiscali. Smascherandoli anche sulla base di foto e video ... (thesocialpost)

Fisco , controlli sui social e tenore di vita – “L’evasione fiscale è come il terrorismo”, ha dichiarato pochi giorni fa il viceministro ... (urbanpost)

Ancora una volta sono i numeri a mettere a tacere le bugie della sinistra. Stavolta il terreno è quello del fisco, sul quale l'accusa al governo è di fare 'favori agli evasori'. Tesi che frana miseram ...Analizzando i dati relativi al "cimitero" fiscale sembra stia diventando di moda concentrare tasse e contributi non pagati dentro veicoli societari ai quali poi si stacca la spina. A danno dei contri ..."Il governo su due materie importantissime come fisco e contrattazione sulle retribuzioni, ha deciso di agire senza concertazione con leggi delega. Queste due scelte sono pericolose e non accettabili" ...