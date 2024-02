Fisciano | aggredisce l’ex compagna incinta | arrestato

Leggi tutta la notizia su zon

Nella notte del 3 febbraio, a(SA), i Carabinieri della locale Stazione hanno, in flagranza di reato, per "maltrattamenti contro familiari o conviventi e per lesioni aggravate", un 40enne del posto che secondo l'ipotesi accusatoria, per futili motivi, avrebbe aggredito la, pure in stato di gravidanza, causandole lesioni. L'è stato tradotto presso la casa circondariale di Salerno.