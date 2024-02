Firenze | morto Antonio Paolucci | già ministro e direttore degli Uffizi e dei Musei Vaticani

Giornata difficile per le ferrovie a Firenze e in generale in Toscana. Nel pomeriggio di oggi, 24 gennaio, una persona è morta sui binari che ... (tg24.sky)

Giornata difficile per le ferrovie a Firenze e in generale in Toscana. Nel pomeriggio di oggi, 24 gennaio, un uomo 35enne è morto sui binari che ... (tg24.sky)

Firenze , 5 febbraio 2024 – È morto a Firenze Antonio Paolucci , ex sovrintendente del polo museale Firenze , ex ministro per i Beni culturali durante ... (lanazione)

Il mondo della cultura nazionale piange Antonio Paolucci, ex ministro per i Beni Culturali negli anni '90 durante il governo Dini, ex sovrintendente del polo museale di Firenze e direttore dei Musei Vaticani.