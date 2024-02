Firenze | intervento edile in via Palazzuolo e modifica alla viabilità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5 febbraio 2024 – Partono da oggi alcuni interventi a. In particolare oggi in viaè previsto un. Dalle 9 alle 14 prevista la chiusura del tratto da piazza degli Ottaviani a via del Porcellana. Chiusa anche piazza San Paolino (da viaa via San Paolino). Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da piazza degli Ottaviani e diretti in via: via dei Fossi-Borgo Ognissanti-via del Porcellana. Attenzione poi ai lavori in borgo San Frediano. Per effettuare il sollevamento di materiali con autogrù dalle 21 di lunedì 5 alle 6 di martedì 6 febbraio sarà interrotta la circolazione tra piazza del Carmine e via dei Serragli. La direttrice piazza del Carmine (tra Borgo Stella e via Santa Monaca)-via Santa Monaca ...