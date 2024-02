Firenze | il Meyer accoglie altri quattro bimbi palestinesi

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5 febbraio 2024 – Con l’arrivo oggi a La Spezia deiferiti, salgono a sette i piccoli della Striscia di Gaza accolti aldi, in virtù dell’alta professionalità che l’ospedale pediatrico toscano riesce sempre ad assicurare. La settimana scorsa, il 29 gennaio, alla due di notte era stato il presidente della Toscana Eugenio Giani ad aspettare in ospedale l’arrivo dei primi tre bambini. Oggi adregiunti nel primo pomeriggio da La Spezia c’era l’assessora alle politiche sociali Serena Spinelli. Si tratta di un bambino di due anni e mezzo, di uno di tre e mezzo, di una bambina di otto e di un piccolo di dieci. Da una prima valutazione, effettuata nel loro paese di ...

Firenze , 2 febbraio 2024 – Torna anche per il 2024 la Runforlove 2024, la corsa solidale organizzata dalla Fondazione Meyer in occasione di San ... (lanazione)

Castelfranco di Sotto (Pisa), 5 febbraio 2024 – Un bambino di circa due mesi è stato portato in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze per le conseguenze di un incidente stradale ...