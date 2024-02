Fiorentina | il lungo addio a “Uccellino” Hamrin Tifosi allo stadio per l’ultimo omaggio “Più forte di Bati”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Firenze, 5 febbraio 2024 – E’ cominciato ilsaluto di Firenze a Kurt, il più grande bomber della storia scomparso a 89 anni nella sua Firenze. Sì perché lo svedese, che ha giocato con ladal 1958 al 1967, ha scelto Firenze per vivere e i fiorentino lo consideravano uno di loro. Così, all’apertura della camera ardente (allestita nella Sala monumentale dello“Franchi”, c’è già una coda divenuti per renderli. all’esterno delloc’è già una coda diche vogliono rendereal bomber che con 208 reti su 362 gare ufficiali disputate (tra campionato e coppe) è il miglior marcatore della storia della. Tante persone anziane che lo hanno visto giocare e ...

