Fiorentina | Arthur è in calo e non sta bene Svelate le sue condizioni fisiche

Le parole di Arthur , centrocampista della Fiorentina , in vista della sfida di Supercoppa sulla sua permanenza a Firenze In vista della sfida di ... (calcionews24)

Era uscito malconcio dalla gara contro l'Inter e aveva tenuto tutti con il fiato sospeso. Anche perché, per quanto dimostrato in... (calciomercato)

Sta tramontando, in queste ore, la trattativa della Fiorentina con il genoa per l'esterno islandese Gudmundsson. Tra l'offerta dei Viola e la ... ()

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, lunedì 5 febbraio 2024, c’è spazio per la vittoria del Benfica contro il Gil Vicente. Successo.Si ricomincia a lavorare al Viola Park: da oggi la Fiorentina torna in campo per preparare il match al Frosinone. Occhi puntati su Arthur Melo, come scrive la Nazione. Il brasiliano, out contro ...“Bonaventura, Gonzalez, Arthur. La Viola chiama. La prima vittoria del 2024 passa dal loro pieno recupero”. Questo scrive il Corriere dello Sport – Stadio, che nella sua ...