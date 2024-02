Fiorello e Amadeus in diretta da Sanremo con Fabio Fazio | “Uomo della Rai pagato da altri”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Un collegamento intv dache mette finalmente fine alle polemiche delle settimane scorse trae la Rai. Durante l’ultima puntata di Che tempo che fa, il talk show in onda da quest’anno sul Nove, il conduttore ha infatti avuto come ospiti niente di meno che il direttore artistico del Festivale la sua storica spalla. E sono state soprattutto le parole pronunciate da quest’ultimo a suscitare il maggiore interesse nel pubblico. La battuta diche fa discutere “Sono aziendalista e i vertici Rai mi hanno detto che non devo parlare troppo con voi. – ha esordito cosìall’inizio del collegamento con Che tempo che fa – Dico solo una cosa e poi basta perchè il dg Rossi e Roberto Sergio non ...