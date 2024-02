Fiorello e Amadeus da Fazio | battute sul suo addio alla Rai | “Non sono un nemico”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 5 febbraio 2024)ieri serastati ospiti (seppur in collegamento) di Fabionel suo Che Tempo Che Fa. Un fatto storico dato che l’ospitata – mirata a promuovere il Festival di Sanremo – arriva dopo la decisione della Rai di bloccare tutti i cantanti in gara nei programmi delle proprie reti, impedendo così al vincitore di andare a cantare da lui la domenica sera. Una decisione che all’epoca dei fatti Fabiocommentò ironicamente con Luciana Littizzetto. “Noi abbiamo sempre avuto il vincitore. La circolare dice che per due giorni dopo il Festival, potranno andare solo nei programmi Rai. Così dice una circolare di questa mattina, fatto apposta?“. La Rai mette i bastoni fra le ruote ache replica stizzito https://t.co/JL1EOLAmYY — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 2, ...