Fiorello coconduttore di Sanremo 2024 poi l’addio al Festival | “Basta | non impongo la mia presenza”

Fiorello non può salire sul palco, ma sarà il coconduttore da fuori. Sabato sera invece potrà salire sul palco e sarà, come spiega Fiorello, "il coco'".La 74esima edizione si annuncia come un festival monstre con trenta artisti in gara, coconduttori, cocondutrici, ospiti che sbucano come funghi. E la musica ...