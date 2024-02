Fiaccola benedettina | Fontana accoglie delegazione di amministratori e monaci da Norcia | Subiaco e Cassino

(Di lunedì 5 febbraio 2024) ROMA – La“Pro-Pace et Europa Una” – benedetta da Papa Francesco – sarà condotta alla Camera, da un corteo di sindaci,, autorità ecclesiastiche edi, mercoledì 7 febbraio alle 12.30 circa. Adrla – dapprima nella Sala del Refettorio, a seguire nel ‘Chiostro della Cisterna’ di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: ‘Le istituzioni promuovano ricerca scientifica per sclerosi multipla’: “La lotta agli stupefacenti è una priorità”: “Nessuno deve rimanere indietro” Ue:, “Allargamento ai Balcani ...

ROMA - La Fiaccola benedettina “Pro-Pace et Europa Una” - benedetta da Papa Francesco - sarà condotta alla Camera, da un corteo di sindaci, amministratori, ...Taglio del nastro per le Celebrazioni Benedettine edizione 2024 a Roma, con la presentazione del programma presso la Sala delle Bandiere nella sede del Parlamento Europeo in Italia. Quest’anno l’event ...Presso la sede del Parlamento Europeo in Italia, le città benedettine di Cassino, Norcia e Subiaco hanno presentato le ...