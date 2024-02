Festival di Sanremo 2024 | come funziona il regolamento e il peso delle ‘tre giurie’

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ildisi articolera? in cinque Serate, comprensive di eventuali anteprime, trasmesse su Rai Uno in diretta dal Teatro Ariston dinei giorni 6, 7, 8, 9 e 10 febbraio, salvo eccezionali esigenze di palinsesto. Prima Serata (martedi? 6 febbraio) -Interpretazione-esecuzione30 canzoni in gara da parte dei rispettivi 30 Artisti in gara. -Le canzoni/Artisti verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. -All’esito del risultato complessivo della votazione verra? stilata una classifica30 canzoni/Artisti eseguite in Serata. -Saranno comunicate al pubblico le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni in classifica Seconda Serata (mercoledi? 7 febbraio ...