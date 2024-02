Ferragni e Fedez il divorzio è ufficiale | per ora sui social

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Impossibile non essere tesi in un momento così. Qualunque coppia sarebbe in serie difficoltà. Ilperò per ora è solo suiperché le loro vite vengono raccontate completamente separate. Su questo non c'è dubbio alcuno. Ed effettivamente loro, soprattutto il weekend, sono ormai da dicembre, sempre in luoghi diversi.ci aveva anche provato a difendere la moglie con alcuni video in cui criticava i numerosi giornalisti assiepati vicino casa loro dopo lo scandalo Pandoro, ricorderete il battibecco con Mirta Merlino? Poi di colpo smette di parlarne, pubblica solo i figli, il suo lavoro e le notizie intorno alla sua malattia e Chiara sparisce dai radar del rapper. Lei ugualmente nessun post e nessuna storia su Instagram col marito. Solo con sorella, mamma, figli e alcuni amici strettissimi. Contenuti sperati per ...