Fedez sfida Selvaggia Lucarelli | l’invito al faccia a faccia | «Non mi stai simpatica | ma vieni e non taglio niente»

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Daè partitodiretto aperché partecipi alla prossima puntata del suo podcast Muschio Selvaggio, dopo che il rapper ha ospitato Michele Mariotti, il 20enne di Parma che ha perso una gamba dopo l’attacco di uno squalo in Australia. Sulla vicenda del ragazzo si era scatenata una dura polemica con, dopo le sue accuse sulla scarsa trasparenza della raccolta fondi organizzata dagli amici del 20enne. «noi siamo qua – dice– Matteo è qua, come vedi è sano, lucido, ha delle cose da dirti. Se tu rivendichi e credo in quello che fai, questa secondo me è un’ottima piattaforma, non ci saranno tagli, se vuoi ti diamo tutte le garanzie del mondo. Noi siamo qua». Una mossa a sorpresa quella di, dopo ...

