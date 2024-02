Fedez | guanto di sfida a Lucarelli | Dovresti venire qui a spiegare

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 5 febbraio 2024)invita Selvaggianel suo podcast "Muschio selvaggio" per un confronto. Non sul pandoro-gate che tanti guai sta provocando alla moglie del rapper, Chiara Ferragni. Ma su un'altra storia, quella della raccolta fondi fatta promossa sui social dagli amici di Matteo Mariotti, il ragazzo che il 9 dicembre è stato attaccato da uno squalo in Australia e ha perso una gamba. L'opinionista del Fatto, che ha fatto cavallo di battaglia le inchieste sulle raccolte fondi, aveva puntato il dito contro l'operazione che a suo dire sarebbe stata poco trasparente. Ebbene,ha dedicato la puntata di oggi di "Muschio selvaggio" alla storia di Mariotti, che nel corso della puntata ha fornito la sua versione. Per sommi capi il ragazzo ha detto di non aver alcuna responsabilità dell'iniziativa degli amici, partita quando lui era ancora ...