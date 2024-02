Fatti gravi e sconcertanti | l' inchiesta che imbarazza il Pd | cosa manda in onda Salvo Sottile

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) L'per corruzione in Campania sarà uno dei temi affrontati questa sera dalla trasmissione diinsu Rai 3, FarWest. Tutto parte dal caso di Nicola Oddati, ex membro della Direzione nazionale del Pd e dirigente della Regione Campania, che nel 2022 fu trovato dalla polizia a Roma con uno zaino contenente 14mila euro in contanti. Soldi che il politico ha detto provenire dalle tessere del Pd. Intanto la procura di Napoli è andata avanti con le indagini, fino all'emissione di 11 misure cautelari. Tra gli arrestati, oltre ad Oddati, l'ex sindaco dem di Pozzuoli Vincenzo Figliolia e l'imprenditore napoletano Salvatore Musella che, secondo le carte, avrebbe offerto denaro e favori in cambio di influenze politiche. Nel 2023 né Figliolia né Oddati avrebbero rinnovato la tessera del partito. E ad oggi ...