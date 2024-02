Fano | che peccato Cede sul campo del Casarano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 febbraio 2024)2 LEO SHOES : Martinelli, Peluso 4, Miraglia 8, Ciardo 4, Lugli 37, Quarta 2, Carta (L), Licitra 1, Pepe, Tommasi, Baldari 15, De Micheli, Coppola, Giuliani 21. All. Licchelli. SMARTSYSTEM: Dimitrov 18, Roberti 37, Galdenzi, Merlo 1, Partenio 5, Raffa (L), Margutti 13, Focosi 7, Mazzon, Gori, Maletto 5, Uguccioni. All. Mastrangelo. Arbitri: Vecchione e Colucci. Parziali: 23-25, 21-25, 27-25, 25-19, 28-26 Note:: battute vincenti 11, battute errate 19, muri 9;battute vincenti 4, battute errate 16, muri 14. Incredibile sconfitta della Smartsystemche non sfrutta le numerose occasioni avute e cade suldi Cutrofiano contro Leo Shoes. Inizio match che vedeallungare ...