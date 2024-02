False case vacanza in Trentino | 7 denunciati | nei guai anche un pavese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 febbraio 2024) In due mesi di indagini informatiche, i carabinieri di Madonna di Campiglio e di Carisolo, coordinati dai colleghi di Riva del Garda, hanno denunciato sette persone per il fenomeno delle, offerte in locazione sui siti internet e sui social. Attraverso accertamenti bancari, i carabinieri hanno ricostruito i movimenti sui conti corrente in cui erano confluiti i bonifici delle persone che sono cadute nella truffa. Sono state coinvolte - informa l'Arma - le Procure di Trento, Asti, Pavia e Napoli.