Falconara monumentale | sgambetto a Bitonto

(Di lunedì 5 febbraio 2024)2 STILCASA COSTRUZIONI : Sestari, Elpidio, Pereira, Ferrara, Boutimah, Soldevilla, Pandolfi, Praticò, Pesaresi, Scoponi, Kubaszek, Tomassini. All. Domenichetti: Trumino, Santos, Renatinha, Lucilèia, Grieco, Tampa, Nicoletti, Pezzolla, Abbadessa, Divincenzo, Mansueto, Pernazza. All. Marzuoli Arbitri: Iannuzzi (Roma 1), Paverani (Roma 2); crono: Candria (Teramo) Reti: pt 3’48" Santos (B), 9’30" Ferrara (F), 13’ Isa Pereira (F), 14’38" Nicoletti (B), 15’12" Ferrara (F); st 20’ Sestari (F) Note: ammonita Praticò (F) Se c’è ancora un discorso aperto per il primato nella regular season di serie A femminile di futsal, lo si deve ad unStilcasa Costruzioniche, dinanzi ad un PalaBadiali vestito a festa, confeziona lo...