Facebook compie 20 anni | la storia del social

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 5 febbraio 2024), il primo veronetwork di questa era,20, originariamente The, è unmedia di Meta e retee statunitense, creato il 4 febbraio 2004, inizialmente come servizio gratuito universitario e successivamente ampliato a scopo commerciale, posseduto e gestito dalla società Meta Platforms, e basato su una piattaforma web 2.0 scritta in vari linguaggi di programmazione. Il nome “” prende spunto da un elenco con nome e fotografia degli studenti, che alcune università statunitensi distribuiscono all’inizio dell’anno accademico per aiutare gli iscritti aizzare tra loro.: la suaNel gennaio 2004, ...