Fabriano | 35enne ricercato per truffe e riciclaggio beccato in un B&B a guardare la tv

(Di lunedì 5 febbraio 2024)(Ancona), 5 febbraio 2024 –in un b&b della città della carta un uomo che aveva alle spalle numerose richieste di rintraccio da diverse forze di polizia del centro e del nord Italia per l’accusa di far parte di una banda dedita alla commissione dionline e. L’uomo se ne stava tranquillamente ala tv sul letto della propria stanza. Sono stati i poliziotti dia rintracciare ilin mezza Italia. Il blitz la scorsa settimana quando, nell’ambito del continuo monitoraggio eseguito dalla questura di Ancona e dal commissariato disu coloro che usufruiscono delle strutture ricettive del territorio (alberghi, b&b, affittacamere ecc.). Il...

