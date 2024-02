F1 | Williams Racing svela la FW 46 a New York City

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Laha scelto Newper presentare la livrea della nuova FW 46 che sarà protagonista nel Mondiale 2024 di Formula 1. La monoposto che anche quest’anno sarà guidata da Alex Albon e Logan Sargeant non si discosta molto in quanto a colore dal solito blue navy del recente passato. Spuntano numerosi sponsor, tra cui quello principale “Komatsu”, il che rappresenta certamente una notizia positiva, come sottolineato durante la presentazione. Ritorno al bianco, invece, per le tute dei due piloti. “È una pietra miliare significativare la livrea 2024 in un luogo iconico di NY– ha detto il team principal James Vowles al flagship store Puma – la FW46 è stata al centro del team per molti mesi e c’è ancora uno sforzo enorme da parte di tutti a Grove. Mentre ...

Komatsu was a key partner of Williams Racing in Formula One during the 1980s and 1990s, a period of abundant success for the team. The most notable achievements were in 1996 and 1997, when Komatsu ...Archiviato il classico render della Haas, oggi è la giornata di Williams e Stake: il team di Grove ha appena tolto i veli a New York alla FW46, la vettura che nelle intenzioni della squadra deve ...Presentata la nuova Williams FW46: ecco i propositi e le aspettative del team principal James Vowles per la stagione 2024 ...