F1 | presentata la nuova Sauber Stake F1 Team FOTO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Non solo Williams, oggi è stato anche il giorno della presentazione dellanella sua versione che prende il nome di “F1” da quest’anno dopo il cambio di sponsor. E questo porta anche a notevoli modifiche nella livrea, che diventa nera e Fluo Racing Green. La C44, che sarà guidata da Valtteri Bottas e Zhou Guanyu anche nel Mondiale 2024, è il risultato del lavoro messo a punto dal direttore tecnico di scuderia James Key, anche se lui tende a sminuire il suoi coinvolgimento: “Bello assistere alla presentazione di unamacchina. Ma il progetto C44 era già avanzato prima che io arrivassi nel, sono arrivato a metà della gestazione del progetto e per questo bisogna dare credito all’intera squadra che ha fatto un lavoro fantastico”. “Abbiamo fiducia in questa ...