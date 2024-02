F1 | Mondiale 2024 | cambia il format Sprint Le Power Unit diventano 4 per pilota

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Si è ria quest’oggi la F1 Commission, che ha preso decisioni in vista delche prenderà il via tra circa un mese. Il primo importantemento riguarda ancora ilo della: al venerdì si disputeranno una prima sessione di prove libere e poi le qualifiche dellashootout;il sabato, con in mattinata larace e nel pomeriggio le qualifiche in vista del GP che rimane ovviamente alla domenica. Ricordiamo che sono sei lein programma: Shanghai, Miami, Spielberg, Austin, San Paolo e Lusail. Altra importante notizia riguarda le, che tornano a quattro pernel corso della stagione. Infine, si è discusso ...