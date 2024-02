F1 | cambia il format del weekend in occasione delle Sprint Race Novità anche per Power Unit e DRS

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2024) A circa un mese dal via ufficiale della nuova stagione (sabato 2 marzo con il Gran Premio del Bahrain) arrivano importantiper quanto riguarda il Mondiale di Formula Uno 2024. La F1 Commission (che si è ritrovata oggi alla presenza del presidente e amministratore delegato Stefano Domenicali e del responsabilemonoposto della Fia Nikolas Tombazis) ha annunciato una serie di variazioni sia per quanto riguarda ildeidi gara, sia per quel che concerne il regolamento di gara. Andiamo, come sempre, nello specifico. CAMBIO DIDELDI GARA Learrivano sul programma dei fine settimana nei quali si disputeranno le 6 gare(quindi GP Cina, GP Miami, GP Austria, GP Austin, GP San Paolo e GP Qatar). ...