Ex Ilva | ispezione di Spesal negli impianti | riflettori accesi sulla manutenzione

“Ci spiace dire che ce lo aspettavamo, ma la visita ispettiva dei commissari prevista per questa mattina, è stata interrotta per la mancata ... (tarantinitime)

Anche lo Spesal, il settore dell’Asl che si occupa di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, accende un faro su Acciaierie d’Italia. È in corso un’ispezione che ...Acciaierie d'Italia ha comunque ritenuto opportuno inviare un formale invito al team ispettivo di ILVA in AS affinchè, rientrando presso lo Stabilimento di Taranto al più presto possibile, potesse ...Durante la visita di ieri degli ispettori di Ilva in Amministrazione straordinaria (As) nel siderurgico di Taranto, su richiesta degli stessi ispettori, Acciaierie d'Italia afferma in una nota di aver ...