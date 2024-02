Ex Ilva | Aigi | “Avanti con la protesta”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) In attesa di conoscere il destino di Acciaierie d’Italia, le aziende dell’indottocontinuano la loroche si traduce nel presidio dinanzi alle portinerie dello stabilimento siderurgico e nell’interruzione della fornitura di beni e servizi, pur continuando a garantire il minuto mantenimento degli impianti al fine di tutelare i lavoratori diretti e la città tutta. Nelle prossime ore dovrebbero registrarsi novità sul futuro prossimo dello stabilimento. Due sembrano, allo stato, le strade percorribili: l’amministrazione straordinaria, la seconda nel giro di un decennio, o un accordo bonario tra le parti, Invitalia e Arcelor Mittal. Nel caso fosse decretata l’amministrazione straordinaria della società, le interlocuzioni avviate con il Governo e con i tecnici del Mimit hanno prodotto un primo risultato: secondo il decreto pubblicato in ...

"Non riteniamo per nulla soddisfacenti le garanzie proposte a salvaguardia del l'indotto da parte del governo ed illustrate ieri nel corso del vertice ... (quotidiano)

“Non consenta che la città di Taranto, in un momento così critico per le sue sorti future sia lasciata sola. Ora, piu’ che mai, la città, i ... (noinotizie)

In attesa di conoscere il destino di Acciaierie d’Italia, le aziende dell’indotto Aigi continuano la loro protesta che si traduce nel presidio dinanzi alle portinerie dello stabilimento siderurgico e ...L’aspetto positivo, segnala Aigi, è che «qualora per Acciaierie d’Italia l’unica strada percorribile fosse il ricorso all’amministrazione straordinaria, nell’articolo 3 del predetto decreto è stata ...Non si ferma il presidio degli autotrasportatori che lavorano con l’ex Ilva davanti alla portineria C dello stabilimento di Taranto. Sono in attesa “delle modifiche al decreto – fanno sapere – suggeri ...