Estra | sconfitta a testa alta L’Olimpia fatica ma passa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024)Pistoia 72 EA7 Armani Milano 78PISTOIA: Willis 17, Della Rosa, Moore 21, Saccaggi, Del Chiaro, Varnado 20, Ogbeide 3, Wheatle 5, Hawkins 6, Metsla ne, Stoch ne. All. Brienza. EA7 EMPORIO ARMANI MILANO: Lo 9, Tonut 3, Melli 6, Napier 5, Ricci 9, Flaccadori 4, Hall 8, Shields 17, Hines 6, Voigtman 11, Caruso ne, Bortolani ne. All. Messina. Arbitri: Begnis, Quarta, Valleriani. Parziali: 24-21, 33-41, 56-57. Note: tiri da 2 Pistoia 14/31, Milano 22/46. Tiri da 3 Pistoia 12/31, Milano 8/17. Tiri liberi Pistoia 8/14, Milano 10/11. Complimenti sentiti e doverosi sia a Pistoia che a Milano che hanno dato vita ad una bella partita come se ne vedono poche nell’arco di una stagione. L’ha tenutoalche ha dovuto dare fondo a tutto il suo enorme potenziale per avere la ...