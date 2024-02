Esonero Marino | il Bari ha scelto di cambiare | la nota

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 5 febbraio 2024), ilhae deciso di separarsi con l’allenatore. Il comunicato del club pugliese, ilhae deciso di separarsi con l’allenatore. Il comunicato del club pugliese dopo la sconfitta contro il Palermo in Serie B:– «SSCcomunica di aver sollevato Pasqualedall’incarico di allenatore responsabile della Prima squadra. La Società intende ringraziare il tecnico siciliano per l’impegno e la serietà dimostrati alla guida dei biancorossi e augura le migliori fortune, professionali e non». Ora è partito il toto nomi per la panchina: negli ultimi giorni è salita la candidatura di Cannavaro, ma secondo Tuttosport potrebbe esserci il sorpasso di ...