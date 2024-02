Esibisce patente falsa al controllo dei Carabinieri | nei guai trentenne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato denunciato in stato di libertà undi origini gambiane perché ritenuto responsabile del reato di “Uso di atto falso”. Durante un normalealla circolazione stradale, idella Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno intimato l’“Alt” all’autovettura condotta dallo straniero. Questi, alla specifica richiesta dei militari, ha esibito unadi guida che da subito ha insospettito i militari operanti circa l’autenticità e l’immediata interrogazione alla Banca Dati ha eliminato ogni dubbio. Alla luce delle evidenze emerse, ilè stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. A suo carico è stata inoltre elevata la prevista sanzione amministrativa di oltre 5mila Euro per guida con ...