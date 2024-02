eSerie A TIM 2024 ai nastri di partenza! Tutto ciò che devi sapere

(Di lunedì 5 febbraio 2024) LaA TIMè ormai aidi partenza: 14 club i club pronti a contendersi il titolo su EA Sports FC 24 a partire dal 6 febbraio, e quest’anno ci saremo anche noi di FUT Universe con una rubrica speciale in occasione di ogni “tappa” della competizione! Il primo appuntamento è fissato per il pomeriggio di lunedì 5 febbraio sul canale Twitch ufficiale della Serie A!: John e Il Santu vi guideranno alla scoperta del torneo ed in occasione di ogni turno mostreranno e commenteranno insieme a voi le rose che i pro player andranno a schierare nei giorni successivi. Come abbiamo già avuto modo di vedere durante il torneo FC Pro Open infatti la costruzione della squadra quest’anno riveste un ruolo fondamentale nel mondo competivivo di FC 24! In occasione di ogni settimana di gioco i pro player dovranno comporre una ...

