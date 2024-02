ESCLUSIVA IN – Siani: «Inter superiore in tutto alla Juventus. Scudetto, non è finita» (Di lunedì 5 febbraio 2024) Fernando Siani, giornalista per Cronache di Spogliatoio e Prime Video, ha parlato in ESCLUSIVA su Inter-News.it. I temi toccati riguardano principalmente la partita tra Inter e Juventus e le conseguenze del risultato raggiunto da Simone Inzaghi. Un occhio infine alla Champions League che si avvicina. Siani, l’Inter è stata veramente superiore alla Juventus? Chi l’ha colpita di più in positivo ed in negativo? L’Inter è stata superiore in tutto alla Juventus. Il gioco, i singoli, le occasioni da rete. Calhanoglu e Pavard sono stati eccezionali, di gran lunga i migliori in campo della partita. Altri come Lautaro ... Leggi tutta la notizia su inter-news (Di lunedì 5 febbraio 2024) Fernando, giornalista per Cronache di Spogliatoio e Prime Video, ha parlato insu-News.it. I temi toccati riguardano principalmente la partita trae le conseguenze del risultato raggiunto da Simone Inzaghi. Un occhio infineChampions League che si avvicina., l’è stata veramente? Chi l’ha colpita di più in positivo ed in negativo? L’è statain. Il gioco, i singoli, le occasioni da rete. Calhanoglu e Pavard sono stati eccezionali, di gran lunga i migliori in campo della partita. Altri come Lautaro ...

Advertising

Altre Notizie

" Durante una diretta sul canale Twitch di Cronache di Spogliatoio, il commentatore e giornalista Fernando Siani ha parlato di una sua visita a Formello che lo ha lasciato senza parole per la bellezza e ...

si ribadisce in alcun modo riconducibili all’attoreL’unico profilo Facebook riconducibile ad Alessandro Siani, ancorché in maniera non “official” e questo, ove vengono pubblicati esclusivamente post ...

Anche il popolare attore e regista ha confermato a Fanpage.it l’esistenza del profilo social tramite il quale qualcuno si spaccia per lui ...