ESCLUSIVA IN – Colonnese | «Inter-Juventus | differenza enorme! Tante dimostrazioni»

(Di lunedì 5 febbraio 2024)ha vistoallo stadio e ha potuto ammirare la grande superiorità della squadra di Inzaghi su quella di Allegri. All’indomani del derby d’Italia, il difensore ha parlato in-News.it., ieri era allo stadio per: come ha vissuto la grande serata? Un’atmosfera meravigliosa. Io penso che vedere queste partite, avendo pure avuto la fortuna di giocarle, ti fa tornare indietro con la mente alle emozioni che si provano. La dimostrazione è che giocare nell’, quando giochi con tutta quella gente, è una responsabilità enorme. Vedere tutte quelle persone nel tragitto allo stadio, con tutto bloccato, ti fanno immedesimare e capire cosa c’è dentro un calciatore che gioca per quella ...

Francesco Colonnese, ex difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di TAG24 alla vigilia del match contro la Fiorentina: "Come al solito l'Inter affronterà la gara sapendo di essere l'antagonista ...Per commentare il momento della squadra di Mazzarri e la prossima gara, Lazio-Napoli, Savoldi è intervenuto in esclusiva a Tag24. Lazio-Napoli, Savoldi a Tag24 Dopo la parentesi araba per l’impegno in ...Per commentare la prossima sfida della squadra di Inzaghi, Fiorentina-Inter, Colonnese è intervenuto in esclusiva a Tag24. Fiorentina-Inter, Colonnese a Tag24 Domani sera il Franchi promette ...