Esclusione Zielinski | De Maggio | “Il Napoli ha fatto una grandissima ca***ta”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Piotrescluso dalnella lista Champions League: il giornalista Valter Decritica aspramente la ‘cavolata’. Il giornalista sportivo Valter Deha scatenato un dibattito acceso sulle frequenze di Kiss Kiss, esprimendo il suo dissenso riguardo alla decisione deldi escludere Piotrdalla lista per la Champions League. La scelta del club partenopeo ha suscitato polemiche e domande sul motivo dietro questa mossa. Nel recente confronto al Diego Armando Maradona contro il Verona,è rimasto fuori dalla formazione, dichiaratamente a causa di affaticamento. Tuttavia, la vera sorpresa è arrivata con l’del centrocampista polacco dalla lista per la Champions League. La ...

L’esclusione Champions di Zielinski conferma che il Napoli è prigioniero dei rancori di De Laurentiis Si può guidare un’azienda in base ai propri ... (ilnapolista)

La SSC Napoli ha reso note le due liste dei calciatori inseriti per disputare Serie A e Champions League. La scelta più sorprendente riguarda ... (terzotemponapoli)

De Laurentiis spiega l’ Esclusione di Zielinski dalla lista UEFA del Napoli: nessuna ripicca , ma una visione per il futuro. Il presidente del ... (napolipiu)

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è in rotta di collisione con Piotr Zielinski. Nonostante le smentite di rito di Aurelio De Laurentiis e del ds Mauro Meluso, il centrocampista polacco è stato esclus ...Nelle scorse ore Aurelio De Laurentiis aveva parlato piuttosto chiaramente dell'esclusione di Piotr Zielinski dalla lista Champions del Napoli: "Io leggo che qualcuno ha pensato a una ripicca nei ...Raffaele Auriemma, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Pressing' in onda sui canali Mediaset: "Nemmeno De Laurentiis sa chi potrebbe allenare il Napoli l'anno prossimo. Innanzitutto non ...