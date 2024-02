Esce di casa e scompare nel nulla | da quattro giorni non si hanno notizie della 33enne Lisa Zadra

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Da giovedì 1 febbraio non sipiùdi, 33 anni. La donna, residente a Montebelluna, in provincia di Treviso, è uscita die ha fatto perdere le proprie tracce. Non sarebbe la prima volta che si allontana, ma non lo avrebbe mai fatto per così tanto tempo. La Prefettura ha attivato il protocollo per la ricerca delle persone scomparse.